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Алекс Михельсен обыграл Гаэля Монфиса на старте турнира ATP-250 в Штутгарте

Алекс Михельсен обыграл Гаэля Монфиса на старте турнира ATP-250 в Штутгарте
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35-я ракетка американский теннисист Алекс Михельсен вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В первом круге он одолел 42-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Штутгарт. 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:35 МСК
Алекс Михельсен
35
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Гаэль Монфис
42
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Михельсен шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Монфиса 14 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Алекс Михельсен встретится с Юстином Энгелем из Германии.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
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