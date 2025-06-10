Алекс Михельсен обыграл Гаэля Монфиса на старте турнира ATP-250 в Штутгарте

35-я ракетка американский теннисист Алекс Михельсен вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В первом круге он одолел 42-ю ракетку мира француза Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Михельсен шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Монфиса 14 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Алекс Михельсен встретится с Юстином Энгелем из Германии.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер.