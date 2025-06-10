«Нужно поменять приоритеты». Кафельников оценил шансы Медведева выиграть ТБШ

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева выиграть мэйджор.

«Сможет ли Медведев снова выиграть турнир «Большого шлема»? Даниилу нужно поменять приоритеты. Если приоритетом снова станут победы, то почему бы и нет? Наверняка у него ещё будет шанс, но для этого, повторюсь, нужно менять приоритеты. Тогда всё можно исправить. Если не поменять это, то шансов нет. Я могу ошибаться, но это мое видение. Актуальные приоритеты Даниила? Это может быть все что угодно — семья, компьютерные приставки и так далее. Я просто обобщаю, поэтому и говорю, что приоритет для Даниила сейчас не теннис, а что-то другое. Я хочу ошибаться, но вижу это так», — приводит слова Кафельникова Odds.

Напомним, Даниил Медведев на «Ролан Гаррос» — 2025 потерпел неожиданное поражение в четвёртом круге. В пяти сетах он уступил британцу Кэмерону Норри со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.