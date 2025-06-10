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Карлос Алькарас потратит 40% призовых «Ролан Гаррос» на налоги — El Economista

Карлос Алькарас потратит 40% призовых «Ролан Гаррос» на налоги — El Economista
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025 должен будет потратить € 1 040 936 (40,8%) от своих призовых на уплату налогов. Об этом сообщает El Economista.

По информации источника, приз в € 2,55 млн, который получил Алькарас, будет облагаться налогом как во Франции, так и в Испании, и сумма, которую придётся заплатить, может составить около € 1,04 млн, то есть примерно 40,8% от приза.

Карлос должен заплатить налог на нерезидентов во Франции в размере 15% от суммы приза за победу на «Ролан Гаррос». Исходя из этого, сумма выплаты составляет € 382 500 во Франции. В Испании Алькарас потратит часть призовых на доходы физических лиц как за профессиональную деятельность, вычитая проживание, расходы, понесённые его командой тренеров и прочие траты.

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