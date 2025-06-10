Матч Людмилы Самсоновой в первом круге в Хертогенбосхе остановлен и перенесён на среду

Матч 18-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой в первом круге турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с представительницей Канады Карсон Брэнстин был прерван при счёте 4:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Встреча возобновится в среду, 11 июня, не ранее 13:30 мск.

Помимо этого, были отменены встречи Роберто Баутиста-Агута и Хуберта Хуркача, а также Анаук Куверманс и Марии Саккари. В рамках игрового дня матчи прерывались из-за дождя.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.