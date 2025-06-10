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Матч Людмилы Самсоновой в первом круге в Хертогенбосхе остановлен и перенесён на среду

Матч Людмилы Самсоновой в первом круге в Хертогенбосхе остановлен и перенесён на среду
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Матч 18-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой в первом круге турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) с представительницей Канады Карсон Брэнстин был прерван при счёте 4:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Встреча возобновится в среду, 11 июня, не ранее 13:30 мск.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
4 		7
6 		5
         
Карсон Брэнстин
231
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

Помимо этого, были отменены встречи Роберто Баутиста-Агута и Хуберта Хуркача, а также Анаук Куверманс и Марии Саккари. В рамках игрового дня матчи прерывались из-за дождя.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.

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