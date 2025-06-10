Серена и Винус Уильямс анонсировали запуск своего подкаста

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и её старшая сестра, семикратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс объявили о запуске собственного подкаста в социальной сети X. Первый выпуск запланирован на август.

«Мы так рады запустить наш новый подкаст — место, где мы будем делиться своими личными историями, вести аутентичные беседы, освещать важные темы и много смеяться. Эта платформа даёт нам возможность напрямую общаться с нашими поклонниками, которые поддерживали нас на протяжении всей нашей карьеры, и мы с нетерпением ждём возможности пообщаться со старой и новой аудиторией так, как никогда раньше», — говорится в заявлении теннисисток.