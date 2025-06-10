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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня
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Во вторник, 10 июня, завершились матчи первого круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), Результаты 10 июня:

  • Денис Шаповалов (Канада) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 4:6, 6:2, 0:6;
  • Кентен Алис (Франция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4;
  • Лёнер Тьен (CША) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3) (отказ);
  • Фабио Фоньини (Италия) — Корентен Муте (Франция) 4:6, 7:6 (7:3), 3:6;
  • Алекс Михельсен (CША) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 4:6, 6:3.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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