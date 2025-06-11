Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня
Во вторник, 10 июня, продолжился травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Результаты игрового дня 10 июня:
- Райлли Опелка (США) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2;
- Отто Виртанен (Финляндия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (8:6), 7:5.
Отменённые матчи:
- Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания);
- Адриан Маннарино (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия);
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша).
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