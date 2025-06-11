Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня

Во вторник, 10 июня, продолжился травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Результаты игрового дня 10 июня:

Райлли Опелка (США) — Йеспер де Йонг (Нидерланды) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2;

Отто Виртанен (Финляндия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (8:6), 7:5.

Отменённые матчи: