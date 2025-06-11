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Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня
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Сегодня, 10 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе. 1/16 финала, Результаты 10 июня:

  • Энн Ли (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:2;
  • Джоанна Гарленд (Тайвань) — Бьянка Андрееску (Канада) — 1:6, 3:6;
  • Мариам Болквадзе (Грузия, Q) — Екатерина Александрова (Россия) — 3:6, 4:6;
  • Даниэль Коллинз (США) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:4, 1:6, 2:6.

Отменённые матчи:

  • Людмила Самсонова (Россия) — Карсон Брэнстин (Канада, Q) — 4:6, 7:5;
  • Анаук Куверманс (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
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