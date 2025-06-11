Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Роддик — после финала «РГ»: считаю, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире

Энди Роддик — после финала «РГ»: считаю, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик после финального матча Янника Синнера и Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» заявил, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире.

«Я считаю, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире, 5 часов и 40 с лишним минут на самых больших кортах. Сравните это с другими видами спорта: игра НБА длится 48 минут под кондиционером, где у вас есть тайм-ауты для товарищей по команде, и, если вы говорите что-то одно, это не значит, что вы бросаете тень на кого-то другого. Раньше на нас смотрели так: «О, вы мягкие, как в загородном клубе». Не знаю, как можно смотреть и не говорить, что атлетизм, который демонстрируется, просто неземной. Чем больше наблюдаю за ними, тем больше убеждаюсь», — сказал Роддик в подкасте Quick Served with Andy Roddick.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он оказывался победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).

Материалы по теме
«Она пожалеет». Энди Роддик раскритиковал Соболенко за слова после поражения на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android