Энди Роддик — после финала «РГ»: считаю, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик после финального матча Янника Синнера и Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» заявил, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире.

«Я считаю, что теннисисты — лучшие спортсмены в мире, 5 часов и 40 с лишним минут на самых больших кортах. Сравните это с другими видами спорта: игра НБА длится 48 минут под кондиционером, где у вас есть тайм-ауты для товарищей по команде, и, если вы говорите что-то одно, это не значит, что вы бросаете тень на кого-то другого. Раньше на нас смотрели так: «О, вы мягкие, как в загородном клубе». Не знаю, как можно смотреть и не говорить, что атлетизм, который демонстрируется, просто неземной. Чем больше наблюдаю за ними, тем больше убеждаюсь», — сказал Роддик в подкасте Quick Served with Andy Roddick.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он оказывался победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).