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Даниил Медведев назвал причину, из-за которой его поколение практически не выигрывает ТБШ

Даниил Медведев назвал причину, из-за которой его поколение практически не выигрывает ТБШ
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о том, что его поколение игроков практически не выигрывает турниры «Большого шлема».

«Мы не обладаем тем уровнем игры, как Федерер, Надаль, Джокович или Маррей, и пока уступаем Синнеру и Алькарасу. Тем не менее, я уверен, что наше поколение ещё сможет выиграть титулы на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Медведева Univers Tennis.

Отметим, представители поколения Медведева завоевали два титула на ТБШ, оба на US Open: австриец Доминик Тим — в 2020 году и Медведев — в 2021-м.

Игроки классической «Большой тройки» долгое время доминировали на турнирах этой категории: Роджер Федерер имеет 20 титулов, Рафаэль Надаль — 22, а Новак Джокович — 24. Молодые теннисисты, такие как Карлос Алькарас и Янник Синнер, выиграли шесть последних турниров «Большого шлема». У Алькараса пять трофеев, тогда как у Синнера три.

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