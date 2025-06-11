Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня

Сегодня, 11 июня, пройдут очередные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/8 финала, 11 июня (время московское):