Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня
Сегодня, 11 июня, пройдут очередные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/8 финала, 11 июня (время московское):
- 12:00. Диана Шнайдер (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).
- 12:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
- 15:00. Эмма Наварро (США) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
- 16:00. Каролина Мухова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия, Q).
- 16:30. Сонай Картал (Великобритания, Q) — Аманда Анисимова (США).
- 18:00. Анастасия Захарова (Россия) — Мэдисон Киз (США).
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