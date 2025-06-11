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Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня
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Сегодня, 11 июня, пройдут очередные матчи травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/8 финала, 11 июня (время московское):

  • 12:00. Диана Шнайдер (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).
  • 12:00. Эмма Радукану (Великобритания) —  Ребекка Шрамкова (Словакия).
  • 15:00. Эмма Наварро (США) - Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
  • 16:00. Каролина Мухова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия, Q).
  • 16:30. Сонай Картал (Великобритания, Q) — Аманда Анисимова (США).
  • 18:00. Анастасия Захарова (Россия) — Мэдисон Киз (США).
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