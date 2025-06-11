Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня
Сегодня, 11 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Расписание игрового дня 11 июня (время московское):
- 12:00. Джордан Томпсон (Австралия) – Габриэль Диалло (Канада);
- 13:30. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша);
- 13:30. Адриан Маннарино (Аргентина) – Кристофер О’Коннелл (Австралия);
- 14:30. Ринки Хидзиката (Австралия) –Даниэль Эванс (Великобритания);
- 15:00. Маккензи Макдональд (США) – Карен Хачанов (Россия);
- 17:00. Ласло Джаре (Сербия) – Марк Лаял (Эстония).
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