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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня
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Сегодня, 11 июня, пройдут матчи первого круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 11 июня (время — московское):

  • 12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);
  • 13:30. Бен Шелтон (США) – Пьер-Юг Эрбер (Франция);
  • 16:00. Кентен Алис (Франция) – Тейлор Фриц (США);
  • 18:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Иржи Легечка (Чехия);

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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