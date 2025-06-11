Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня

Сегодня, 11 июня, пройдут матчи первого круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 11 июня (время — московское):

12:00. Артур Риндеркнеш (Франция) – Мартон Фучович (Венгрия);

13:30. Бен Шелтон (США) – Пьер-Юг Эрбер (Франция);

16:00. Кентен Алис (Франция) – Тейлор Фриц (США);

18:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Иржи Легечка (Чехия);

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.