Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня
Сегодня, 11 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится третий игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.
Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 11 июня (время – мск):
1/16 финала:
- 12:00. Анаук Куверманс (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция).
- 13:30. Людмила Самсонова (Россия) — Карсон Брэнстин (Канада, Q) — 4:6, 7:5 — доигровка.
1/8 финала:
- 15:00. Анна Блинкова (Россия) - Екатерина Александрова (Россия).
- 17:00. Вероника Кудерметова (Россия) - Гретье Миннен (Бельгия).
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.
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