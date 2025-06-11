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Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 11 июня
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Сегодня, 11 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится третий игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 11 июня (время – мск):

1/16 финала:

  • 12:00.  Анаук Куверманс (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция).
  • 13:30. Людмила Самсонова (Россия) — Карсон Брэнстин (Канада, Q) — 4:6, 7:5 — доигровка.

1/8 финала:

  • 15:00. Анна Блинкова (Россия) - Екатерина Александрова (Россия).
  • 17:00. Вероника Кудерметова (Россия) -  Гретье Миннен (Бельгия).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.

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