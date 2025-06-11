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Даниил Медведев — снова лучший теннисист России. Итоги второго квартала 2025 года

Даниил Медведев — снова лучший теннисист России. Итоги второго квартала 2025 года
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2025 года рейтинг возглавил Даниил Медведев.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2025 года занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам второго квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисистов с 31 марта по 9 июня 2025 года.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Полная версия рейтинга «Чемпионата» по итогам второго квартала:
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
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