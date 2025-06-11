Даниил Медведев — снова лучший теннисист России. Итоги второго квартала 2025 года

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2025 года рейтинг возглавил Даниил Медведев.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам второго квартала 2025 года занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам второго квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисистов с 31 марта по 9 июня 2025 года.

В расчёт берутся: