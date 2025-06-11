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Тренер открытия «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон рассказал о её занятиях биатлоном

Тренер открытия «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон рассказал о её занятиях биатлоном
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Французская теннисистка, полуфиналистка «Ролан Гаррос» — 2025 Лоис Буассон в прошлом году проводила тренировки по биатлону. В марте 2024 года она тренировалась в Гран-Борнане под руководством инструктора и её тренера по физической подготовке Себастьяна Дюрана.

Фото: Из личного архива Себастьяна Дюрана

«Биатлон — это комплексный вид спорта, который позволяет тренировать мышечный тонус для передачи сил, интересна кардио-часть, такая, как способность биатлонистов быстро снижать частоту сердечных сокращений, чтобы восстановить точность.

Этот вид спорта также позволяет отрабатывать скольжение: легко увидеть аналогию тенниса на грунтовом корте», — написал Дюран в социальных сетях.

Напомним, 22-летняя Луи Буассон в статусе 361-й ракетки мира дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции — 2025, в котором уступила американке Кори Гауфф. Француженка стала настоящим открытием парижского турнира.

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