Андрей Рублёв: хочу достигать максимума, но здоровым образом

15-я ракетка мира Андрей Рублёв сделал своё описание для людей, не знакомых с российским теннисистом.

— Как бы ты описал себя для людей, которые не знают, кто такой Андрей Рублёв?

— Сейчас я бы сказал, что теннисист. Я бы хотел воспринимать себя не только как теннисиста. Теннис — это моя жизнь, нет ничего важнее его. Так что каждый раз, когда я выхожу на корт и что-то идёт не по моему плану, чувство такое, будто сейчас ты умрёшь. Ты на вершине своего стресса. Ты пытаешься сделать всё, чтобы спасти свою жизнь. Ты выигрываешь титулы, но внутри себя ты борешься за жизнь. Ложась спать, ты даже не можешь отдохнуть, потому что у этого нет конца, это не заканчивается. Я всё ещё люблю это. Я всё ещё хочу достигать максимума, на который способен, но здоровым образом, не через страдания, — сказал Рублёв в видео, опубликованном пресс-службой ATP в социальных сетях.

Напомним, Андрей Рублёв на Открытом чемпионате Франции — 2025 дошёл до 1/8 финала, где уступил первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:1, 6:3, 6:4.