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Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от посещения парижского Диснейленда

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от посещения парижского Диснейленда
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Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост после посещения Диснейленда в Париже.

«Мерси, парижский Диснейленд! Я наслаждался особенными моментами, проведёнными с семьёй. Мы надеемся скоро вернуться!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба Disney Paris

Напомним, 39-летний Рафаэль Надаль— 14-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. Он является рекордсменом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года испанец завершил профессиональную карьеру. В этом году на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Надаля.

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