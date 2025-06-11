Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от посещения парижского Диснейленда

Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль опубликовал пост после посещения Диснейленда в Париже.

«Мерси, парижский Диснейленд! Я наслаждался особенными моментами, проведёнными с семьёй. Мы надеемся скоро вернуться!» — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба Disney Paris

Напомним, 39-летний Рафаэль Надаль— 14-кратный чемпион Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде. Он является рекордсменом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года испанец завершил профессиональную карьеру. В этом году на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования Надаля.