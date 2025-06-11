«Смотрел матч из транспортной зоны». Отец Кори Гауфф — о финале «РГ»

Кори Гауфф, отец чемпионки «Ролан Гаррос» — 2025 американки Кори Гауфф, рассказал, как он смотрел финальный матч турнира.

«В тот момент мне нужно было спокойствие, поэтому я пошёл смотреть матч в транспортную зону, там и следил за игрой на iPad с приглушённым звуком. Включил музыку, чтобы не слышать комментарии. Когда был первый матчбол, я побежал к ложe, но она его не реализовала. Когда появился второй, я решил не двигаться, остался там, где был — и так досмотрел до конца», – сказал Кори Гауфф в интервью Tennis Channel.

Напомним, Кори Гауфф выиграла второй титул чемпионки турниров «Большого шлема», обыграв в финале «Ролан Гаррос» — 2025 белоруску Арину Соболенко – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.