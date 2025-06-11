«Вы всё ещё ставите на меня, серьёзно?» Монфис — фанатам после поражения в Штутгарте

42-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис после поражения от 35-го номера рейтинга ATP американца Алекса Михельсена (6:4, 4:6, 6:3) в первом круге турнира категории ATP-250 в Штутгарте опубликовал пост, в котором обратился к болельщикам.

«Привет, ребят! Это не финансовый совет, но серьёзно?! Вы всё ещё ставите на меня?

Первый турнир на траве. Я играю против Алекса Михельсена – ему 20 лет, он 35-й в мире… и вы хотите поставить на меня?! Вы пишете, что я дерьмо. Я знаю, что я дерьмо! Мы все это знаем! И вы всё равно ставите на меня?! Между нами, если честно… ну неееет. Камон!

Кстати, знаете, мои ноги уже ломались много раз. Я играю уже со сломанной ногой, так что… пффф! Не надейтесь! Но прикол в том, что я особо не страдаю. Извинииии!

И ещё – мы в 2025-м, а вы всё ещё говорите о моём цвете кожи? Что он вообще имеет общего с моими результатами в теннисе? Я знаю, что я красавчик. Говорю это, потому что моя мама и жена говорят, что я красивый. Но, возможно, для вас я выгляжу ужасно», — написал Монфис на своей странице в соцсетях.

Монфис — бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде; бывшая шестая ракетка мира.