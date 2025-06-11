Кори Гауфф получила именную майку от звезды женской НБА

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2025, вторая ракетка мира американка Кори Гауфф получила именную майку клуба «Нью-Йорк Либерти», которую ей вручила звезда женской НБА, олимпийская чемпионка Сабрина Ионеску.

Кори Гауфф посетила матч регулярного чемпионата женской НБА между действующим чемпионом «Нью-Йорк Либерти» и «Чикаго Скай». Баскетболистки из Нью-Йорка одержали победу со счётом 85:66.

Напомним, Кори Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Этот титул стал для американской теннисистки вторым в карьере на турнирах серии «Большого шлема». Свой первый титул победительницы турнира «Большого шлема» она завоевала на US Open — 2023.