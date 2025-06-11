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Тарпищев — о перспективах россиян на Уимблдоне: в одиночке мало кто имеет шансы на успех

Тарпищев — о перспективах россиян на Уимблдоне: в одиночке мало кто имеет шансы на успех
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Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение о перспективах российских теннисистов на Уимболдоне.

«В паре Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут что-то показать, но в одиночке в травяном сезоне мало кто имеет шансы на крупный успех. Тем более на Уимблдоне, – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, на прошедшем с 25 мая по 8 июня «Ролан Гаррос» Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал турнира, уступив на полуфинальной стадии будущим чемпионкам — итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счётом 0:6, 1:6.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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