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«Один из лучших турниров в моей жизни». Бублик — о «Ролан Гаррос» — 2025

«Один из лучших турниров в моей жизни». Бублик — о «Ролан Гаррос» — 2025
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43-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал своё выступление на Открытом чемпионате Франции — 2025.

— Саш, ты блестяще провёл турнир. Можно ли сказать, что это выступление лучшее в твоей карьере?
— Да, безусловно. Это один из лучших турниров в моей жизни. В четвертьфинал впервые я вышел. Я играл только один раз четвёртый круг. Поэтому да, это достижение одно из самых важных для меня в моей карьере на данный момент, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.

Напомним, Бублик завершил выступления на «Ролан Гаррос» — 2025 на стадии 1/4 финала, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». В матче за выход в финал он проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 5:7, 0:6.

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