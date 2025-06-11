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Александр Бублик рассказал, как праздновал успешное выступление на «Ролан Гаррос» — 2025

Александр Бублик рассказал, как праздновал успешное выступление на «Ролан Гаррос» — 2025
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43-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил на вопрос о праздновании успешного выступления на Открытом чемпионате Франции — 2025.

— Такие успехи (как на «Ролан Гаррос» — 2025. – Прим. «Чемпионата») теннисисты обычно как-то отмечают. Ты уже успел отпраздновать?
— А ты разве думаешь, что теннисисты отмечают успехи? По-моему, обычно никто ничего не отмечает, потому что в следующей неделе нужно куда-то ехать играть (смеётся).

Я не только думаю, я даже знаю, что успехи отмечают. Но как у тебя с этим делом было? Расскажи.
— Слушай, я более-менее спокойно. Всё равно у меня прилетели друзья из Петербурга. Четверо, даже пятеро прилетели на четвертьфинал. Потом мы пошли в ресторан, посидели, погуляли, и я уже, получается, на следующий день после четвертьфинала уже был в Монако.

— А дома с семьёй как-то?
— Да, ну, сыну всё равно, в принципе. Он ещё не в курсе, а жена была со мной, когда мы попраздновали в Париже, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.

Напомним, Бублик завершил выступления на «Ролан Гаррос» — 2025 на стадии 1/4 финала, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». В матче за выход в финал он проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 5:7, 0:6.

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