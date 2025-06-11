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«В моём понимании это было невозможным». Бублик объяснил свои слёзы на «Ролан Гаррос»

«В моём понимании это было невозможным». Бублик объяснил свои слёзы на «Ролан Гаррос»
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Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своих эмоциях после победы над пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером из Великобритании (5:7, 6:3, 6:2, 6:4) в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
02 июня 2025, понедельник. 17:55 МСК
Александр Бублик
62
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		3 2 4
             
Джек Дрейпер
5
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

— Вот ты не раз говорил, что теннис для тебя не является главным приоритетом в жизни, но после победы над Дрейпером прямо на корте ты сказал, что это лучший момент в жизни, и даже прослезился. Почему именно этот матч вызвал такие эмоции?
— Я всегда говорил о том, что теннис для меня равный к обычной жизни, то есть 50 на 50, так скажем. Но, видишь, получилось так, что, если бы я дошёл до четвертьфинала благодаря условно лёгкой сетке и более-менее простым матчам, допустим, была бы у меня сетка из тех ребят, с которыми я играл в первом и третьем круге, я, может быть, и не отреагировал бы так сильно.

Это не было бы настолько важно. Но в любом случае я спортсмен и любая победа для меня важна. А когда получается обыграть двух подряд… То есть в таком напряжённом поединке, когда действительно один розыгрыш мог перевернуть всю игру вообще, и конечно же, когда я уже почувствовал, так скажем, возможность, да, я об этом сказал на корте, что я почувствовал возможность оказаться в четвертьфинале, потому что, может быть, у меня никогда такой больше возможности не будет в этой жизни, конечно же, в тот момент включились какие-то другие качества, которые, может быть, я давным-давно в себе уже не ощущал, потому что, в принципе, моя карьера более-менее стабильна. Я выиграл один турнир, два турнира в год, играл несколько финалов и, в принципе, всё остальное время в основном проигрывал первый, второй, третий круг.

И, соответственно, когда сложилось так, что именно на «Ролан Гаррос» у меня появился шанс достичь чего-то большего, чем когда-либо я достигал, то, к чему я не привык, наверное, даже так, скажем, вот. Я никогда не думал, что смогу дойти так далеко, потому что я всегда, ну, как бы если мы там фантазировали, там, с тренером, там, с командой и говорили, а вот если дойти, там, четвертьфинала, полуфинала. Я, понятно, видел, как ребята это делали, когда у них там в четвертьфинале травмированные пацаны с конца сотни, да, там у нас много разных примеров таких есть. Но когда я видел свои игры, я говорю, ну, а как? Что мне нужно делать? Мы обсуждали с Артёмом. Я говорю: «Артём, а как мне пройти? Что я должен сделать? Я должен обыграть де Минора, потом Меншика, а потом Дрейпера? Ну как это вообще?» Ну, в моём понимании это было невозможным. И, соответственно, когда я сделал то, что было в моём понимании невозможным, конечно же, эмоции уже взяли верх, и плюс, конечно же, поддержка публики, овации, которых я, правда, не ждал. Я понимал, что знаю, что меня любят, болеют, но чтобы так, я не ожидал. И поэтому, наверное, какие-то вот чувства вышли наружу, о которых я даже, может быть, и не подозревал, что они есть, если честно, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.

Напомним, Бублик завершил выступления на «Ролан Гаррос» — 2025 на стадии 1/4 финала, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». В матче за выход в финал он проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 5:7, 0:6.

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