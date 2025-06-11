Бен Шелтон — о финале «РГ» у мужчин: тай-брейк был просто безумным

12-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился впечатлениями от финального матча «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира Янником Синнером и вторым номером рейтинга Карлосом Алькарасом.

«Я, в принципе, не тот парень, который смотрит турнир после вылета из него. Обычно я смотрю другой вид спорта или вообще ничего не смотрю. Я включил матч на счёте 6:5 в пятой партии и решил посмотреть, как пройдёт тай-брейк. Я знал, что это будут качели. Синнер обострял, потом то же самое делал Алькарас, после у него появились матчболы. Был смысл в том, чтобы свести игру к задней линии, ведь подача не имела такого решающего значения. Каждое разыгранное очко было сумасшедшим. Для меня тай-брейк был просто безумным. Первые шесть-семь розыгрышей за Алькарасом, это был один из самых хладнокровных моментов в теннисе, что я видел», – сказал Шелтон в интервью Tennis Channel.

Напомним, в финале мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2025 встречались испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер. Алькарас одержал победу в матче со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).