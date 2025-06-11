«Спасибо, что не 6:0». Александр Бублик — об уровне Янника Синнера

43-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал об уровне первой ракетки мира итальянца Янника Синнера после поражения в матче с ним (1:6, 5:7, 0:6) в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

— Ты играл с Синнером. Расскажи, что делает его таким сильным игроком? В чём его особенность?

— Я думаю, что это совокупность всех факторов. То есть это невероятный талант, невероятная работоспособность, ум теннисный, теннисный интеллект, так скажем. То есть тут нечего сравнивать. Знаешь, вот с Алькарасом я правда не играл, но ощущение, когда смотришь со стороны, примерно такое, то есть вот ты вроде бы играешь с ним, но понимаешь, что шансов-то особо и нет. Особенно на больших турнирах.

— У тебя был шанс во втором сете.

— Ну а что такое второй сет? Мы играем из пяти. Ну, хорошо. Ну, 6:4 выиграл бы я. Ну, хорошо. Выиграл бы третий 6:4. Ну и что дальше? Ещё один нужно было бы выиграть. Нет. На мой взгляд, я вышел с этого матча, и как бы у меня тренер спросил: «Что?» Ну, это другая атмосфера вообще. Это другой уровень. Это нечего даже говорить. Я не играл, например, с праймовым Роджером или с праймовым Рафой. Я играл, когда Джокович был первый в мире. Нечто похоже. То есть ты вроде играешь, вроде спасибо, что не 6:0, да, но вот видишь, он мне 6:0 поставил. А как бы в принципе, а что ты будешь делать? Ну вот, ну вот, окей, там вот Даня единственный, кто обыграл праймового Джоковича ещё в финале, вот из нашего поколения. Ну вот, один раз за всю жизнь. Классно. То есть вот примерно такие же ощущения, то есть, ну, что ты сделаешь? Он сильнее, быстрее, умнее, стабильнее, делает всё лучше тебя. То есть как бы, понятное дело, что я имею в арсенале удары, которые могут заставить его чувствовать себя некомфортно на корте. И у меня это получилось на один сет, но это нужно сделать три, и желательно подряд, понимаешь? Поэтому нет, это классный опыт, это, безусловно, поможет мне в будущем найти ключи к похожим победам. Я надеюсь, что это не мои последние победы в жизни, поэтому я с этого турнира беру только позитив, и с матча с Синнером особенно, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.

Напомним, Бублик завершил выступления на «Ролан Гаррос» — 2025 на стадии 1/4 финала, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». Синнер в финале парижского грандслэма уступил в пяти сетах испанцу Карлосу Алькарасу.