Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе
Комментарии

85-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг теннисного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче турнира хозяйку кортов Анаук Куверманс (190-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 12:10 МСК
Анаук Куверманс
190
Нидерланды
Анаук Куверманс
А. Куверманс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Мария Саккари
85
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Саккари не смогла сделать ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Анаук Куверманс сделала за матч три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Мария Саккари сыграет с 25-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.

Материалы по теме
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Медведев, Мирра или Рублёв — кто выступит лучше на траве? Расписание турниров июня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android