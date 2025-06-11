Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

85-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари вышла во второй круг теннисного турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче турнира хозяйку кортов Анаук Куверманс (190-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Саккари не смогла сделать ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Анаук Куверманс сделала за матч три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Мария Саккари сыграет с 25-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс.