Бублик: деньги не зажигают меня давно. Смог заработать, смогу жить дольше, ничего не делая

43-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своём отношении к призовым деньгам, заработанным на турнирах.

— Ты заработал солидный гонорар. Планируешь ли купить что-то в память об этом успехе?

— Думаю, что нет. В принципе, уже давно деньги не зажигают мои глаза, так скажем.

— Может, сувенир какой-то?

— Может быть, я, конечно, не зарабатывал какие-то огромные суммы, да, которые зажгли бы мне глаза, которые, может быть, изменили бы моё представление о финансах. Но деньги не зажигают меня уже достаточно давно, поэтому здорово, конечно, я рад, что смог провести хорошую неделю, заработать денег, значит, смогу дольше жить, ничего не делая, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.

Бублик завершил выступления на «Ролан Гаррос» — 2025 на стадии 1/4 финала, установив своё лучшее достижение на турнирах «Большого шлема». За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции он заработал € 440 тыс.