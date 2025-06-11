Бублик — об Уимблдоне: ожидания — это всегда больно, если не становятся реальностью

43-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился своими ожиданиями от выступления на Уимблдоне.

— Какие-то ожидания от Уимблдона есть?

— Ожидания — это всегда больно, если они не становятся реальностью. Как я сказал, что ожидаешь после хорошей предсезонки хотя бы, не знаю, 300 очков, а получаешь 0 — больно, получаешь 1000 — радуешься. Поэтому, слушай, хочу приехать и сыграть этот турнир. Давай вот так. Если мне позволит здоровье сыграть, всё у меня будет хорошо, я доеду туда, я вот хотелось бы сыграть и вначале в Халле, потом в Истборне, потом на Уимблдоне. А как я сыграю? Я уже настолько давно этим всем занимаюсь, и, к сожалению, я не радуюсь, не горжусь тем, что я стал 80-м, но благодаря отчасти тому, что так сложилось, я понимаю, что в моём случае нету прямой связи тренировок и результата или их отсутствия и отсутствия результата.

То есть, по-моему, для меня нужно играть в теннис, нужно просто быть там, нужно делать то, что от тебя зависит, а там уже в основном положиться на судьбу, так скажем, поэтому так, — сказал Бублик в эфире канала First & Red в Vk Video.