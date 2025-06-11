Людмила Самсонова проиграла 231-й ракетке мира в первом круге турнира в Хертогенбосхе

18-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), сенсационно проиграв в первом круге канадской теннисистке Карсон Брэнстин (231-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 1:6.

Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Самсонова сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Карсон Брэнстин сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Карсон Брэнстин сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня.