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Людмила Самсонова проиграла 231-й ракетке мира в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Людмила Самсонова проиграла 231-й ракетке мира в первом круге турнира в Хертогенбосхе
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18-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), сенсационно проиграв в первом круге канадской теннисистке Карсон Брэнстин (231-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 1:6.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 13:35 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Карсон Брэнстин
231
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

Матч продлился 2 часа 20 минут. За время игры Самсонова сделала пять эйсов, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 4 из 11 брейк-пойнтов. Карсон Брэнстин сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Карсон Брэнстин сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня.

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