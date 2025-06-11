Зверев — о критике Беккера: всегда буду его слушать, но не обязан с ним соглашаться

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на критику шестикратного чемпиона турниров серии «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира соотечественника Бориса Беккера.

«Я всегда поговорю с ним, если он захочет пообщаться. Всегда есть темы, по которым можно не соглашаться. Я очень уважаю его и всегда буду его слушать, но я не обязан всегда с ним соглашаться», – приводит слова Зверева We Love Tennis.

Напомним, Борис Беккер раскритиковал Александра Зверева после поражения в матче с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» — 2025. Сербский теннисист одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.