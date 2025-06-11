Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Хертогенбосхе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино, занимающим 127-ю строчку мирового рейтинга. В 1/16 финала француз в двух сетах обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Маннарино три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Его соперник сделал один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.