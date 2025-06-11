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Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Определился соперник Даниила Медведева во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино, занимающим 127-ю строчку мирового рейтинга. В 1/16 финала француз в двух сетах обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:1, 6:3.

Хертогенбосх (м). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 13:30 МСК
Адриан Маннарино
127
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Кристофер О'Коннелл
80
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Маннарино три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Его соперник сделал один эйс, не совершил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня. Действующим чемпионом соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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