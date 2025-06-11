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Тренер Радукану — о поражении Синнера в финале «РГ»: он заплатил довольно высокую цену

Тренер Радукану — о поражении Синнера в финале «РГ»: он заплатил довольно высокую цену
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Марк Петчи, тренер британской теннисистки Эммы Радукану, поделился мнением об одной из причин поражения итальянца Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от испанца Карлоса Алькараса.

«Думаю, многие считают, что он не заплатил цену за свои три месяца вне игры. В последние месяцы он не сыграл много крупных матчей, и, на мой взгляд, эмоциональная нагрузка — несмотря на то как хорошо он сумел всё перевернуть и вернуться в пятом сете — стала решающим фактором в матче с таким соперником, как Карлос Алькарас. Думаю, он всё-таки заплатил довольно высокую цену, потому что не добавил в своё резюме третий подряд титул на турнире «Большого шлема», – приводит слова Петчи Tennis Up To Date.

Напомним, Янник Синнер был отстранён от турниров с конца января по май 2025 года из-за нарушения антидопинговых правил. Его первым турниром после завершения отстранения стал «Мастерс» в Риме.

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