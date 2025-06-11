Бен Шелтон вышел в 1/4 финала турнира в Штутгарте

12-я ракетка мира американец Бен Шелтон вышел в 1/4 финала теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче первого круга француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Шелтон сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Эрбер смог сделать восемь эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок. Он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с победителем встречи между немцем Ян-Леннардом Штруффом и чешским теннисистом Иржи Легечкой.