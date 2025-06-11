Бен Шелтон вышел в 1/4 финала турнира в Штутгарте
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12-я ракетка мира американец Бен Шелтон вышел в 1/4 финала теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче первого круга француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2025, среда. 14:00 МСК
12
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
132
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Шелтон сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Эрбер смог сделать восемь эйсов, допустив при этом шесть двойных ошибок. Он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Бен Шелтон сыграет с победителем встречи между немцем Ян-Леннардом Штруффом и чешским теннисистом Иржи Легечкой.
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