Хуберт Хуркач обыграл Баутиста-Агута в первом круге турнира в Хертогенбосхе
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Польский теннисист 32-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В стартовом матче он победил представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (50-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Хертогенбосх (м). 1-й круг
11 июня 2025, среда. 14:35 МСК
50
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
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32
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За это время Хуркач сделал 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. Его соперник ни разу не подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.
Соперником Хуркача в матче за выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе станет победитель встречи Ласло Джере (Сербия) — Марк Лаял (Эстония).
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