Хуберт Хуркач обыграл Баутиста-Агута в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Польский теннисист 32-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В стартовом матче он победил представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (50-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. За это время Хуркач сделал 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. Его соперник ни разу не подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

Соперником Хуркача в матче за выход в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе станет победитель встречи Ласло Джере (Сербия) — Марк Лаял (Эстония).