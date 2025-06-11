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Младший брат Алькараса выиграл чемпионат Мурсии в один день с победой Карлоса на «РГ»

Младший брат Алькараса выиграл чемпионат Мурсии в один день с победой Карлоса на «РГ»
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14-летний испанец Хауме Алькарас в свой день рождения стал чемпионом Мурсии по теннису среди детей. Также он сделал это в один день с завоеванием титула на «Ролан Гаррос» — 2025 его старшим братом Карлосом Алькарасом.

В связи с этим Алькарас-младший не смог присутствовать на финале Открытого чемпионата Франции между Карлосом и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

Отметим, братья Алькарасы родом из Мурсии. На следующий день после их успешного выступления на турнирах 9 июня отмечался День Мурсийского региона (Мурсия — автономное сообщество Испании, расположенное на юго-востоке Пиренейского полуострова).

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