Беккер — о будущем Джоковича: кто знает, увидим ли мы его ещё на «Ролан Гаррос»

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Борис Беккер высказался о том, насколько велика вероятность, что серб Новак Джокович сыграл на «Ролан Гаррос» в последний раз в карьере.

«Когда я думаю об этом, у меня снова мурашки по коже, как и в тот вечер. Это должно было случиться рано или поздно. Ему 38 лет. У него был средний сезон. Полуфинал в Мельбурне — это хорошо. Финал в Майами — великолепно. Но на грунте, кроме Женевы, он не справился с задачей. И он должен задать себе вопрос: если он больше не выигрывает достаточно — зачем продолжать? Он хочет выиграть 25 «Больших шлемов». Это его цель. Думаю, на траве он по-прежнему хорош. Там ему легче, чем на грунте. И с тем, что он показал на прошлой неделе, — почему бы и нет? Но через год… кто знает, увидим ли мы его снова на «Ролан Гаррос», — приводит слова Беккера Tennis World Italia.

Напомним, после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 от Янника Синнера (4:6, 5:7, 6:7 (3:7)) Новак Джокович сказал, что Открытый чемпионат Франции — 2025, возможно, мог быть последним в его карьере.