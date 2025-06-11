«Маловероятно». Кафельников — о возвращении Медведева и Рублёва в топ-10 рейтинга ATP

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил перспективы чемпиона US Open — 2021, 11-й ракетки мира россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2025 и ответил на вопрос о возможном возвращении Медведева и Андрея Рублёва в топ-10 рейтинга ATP.

— В прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до полуфинала Уимблдона. Как думаете, он сможет защитить набранные очки или вообще выйти в финал?

— Всё будет зависеть от самого Даниила, как он подготовится, как будет играть на турнирах, которые будут предшествовать Уимблдону. Сейчас посмотрим на этой неделе, как он сыграет.

— Видите ли вы предпосылки возвращения Даниила Медведева и Андрея Рублева в топ-10 рейтинга?

— По тому, как сейчас играют, — маловероятно, — приводит слова Кафельникова «Спорт День за Днем».