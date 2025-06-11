Екатерина Александрова обыграла Анну Блинкову и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:0, 7:5.
Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 15:40 МСК
70
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Александрова смогла сделать четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Блинкова за время игры сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Гретье Миннен.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июня 2025
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:04
-
17:03
-
16:57
-
16:51
-
16:48
-
16:21
-
16:20
-
15:51
-
15:46
-
14:58
-
14:43
-
14:12
-
14:02
-
13:50
-
13:39
-
13:35
-
13:24
-
12:57
-
12:46
-
12:40
-
12:39
-
12:20
-
12:14
-
11:47
-
11:43
-
11:05
-
10:40
-
10:11