Екатерина Александрова обыграла Анну Блинкову и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:0, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Александрова смогла сделать четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Блинкова за время игры сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Гретье Миннен.