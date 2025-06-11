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Екатерина Александрова обыграла Анну Блинкову и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Екатерина Александрова обыграла Анну Блинкову и вышла в 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе
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19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга соотечественницу Анну Блинкову со счётом 6:0, 7:5.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 15:40 МСК
Анна Блинкова
70
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Александрова смогла сделать четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. Блинкова за время игры сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Вероникой Кудерметовой и Гретье Миннен.

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