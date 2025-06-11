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Макинрой — об Алькарасе: единственный теннисист, за билет на матч которого я бы заплатил

Макинрой — об Алькарасе: единственный теннисист, за билет на матч которого я бы заплатил
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой рассказал, почему выделяет в современном теннисе испанца Карлоса Алькараса.

«Надеюсь, его никогда не испортят, несмотря на его взлёты и падения. Он умеет попадать в трудности и так же легко из них выходить. Карлос — самый прекрасный подарок, который может подарить нам поколение после Большой тройки. И он — единственный теннисист, за билет на матч которого я бы заплатил», — приводит слова Макинроя Corriere dello Sport.

Ранее Карлос Алькарас выиграл пятый титул чемпиона турнира «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» — 2025 итальянца Яннника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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