Михаил Южный оценил результаты Медведева и Рублёва в текущем сезоне

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался о результатах Даниила Медведева и Андрея Рублёва в текущем сезоне.

— Даниил Медведев и Андрей Рублев недавно выпали из топ-10. Верите, что они туда вернутся?

— Если мы говорим про десятку, то да, конечно. Да и вообще, я не считаю, что они сильно упали, ушли куда-то далеко. Идёт рабочий процесс. Так что да, по уровню игры они могут не просто вернуться в топ-10, а занять более высокие места, — приводит слова Южного Sport24.

Михаил за свою карьеру (1999–2018) победил в 19 турнирах ATP, а также дважды останавливался в шаге от финала турнира «Большого шлема».