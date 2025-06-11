Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Михаил Южный оценил результаты Медведева и Рублёва в текущем сезоне

Михаил Южный оценил результаты Медведева и Рублёва в текущем сезоне
Комментарии

Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный высказался о результатах Даниила Медведева и Андрея Рублёва в текущем сезоне.

— Даниил Медведев и Андрей Рублев недавно выпали из топ-10. Верите, что они туда вернутся?
— Если мы говорим про десятку, то да, конечно. Да и вообще, я не считаю, что они сильно упали, ушли куда-то далеко. Идёт рабочий процесс. Так что да, по уровню игры они могут не просто вернуться в топ-10, а занять более высокие места, — приводит слова Южного Sport24.

Михаил за свою карьеру (1999–2018) победил в 19 турнирах ATP, а также дважды останавливался в шаге от финала турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android