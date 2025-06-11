В Новгороде с корта украли 12-килограммовый кубок во время областного турнира по теннису

Неизвестные украли 12-килограммовый кубок Новгородской области по большому теннису прямо с корта во время соревнований. Спортсмены написали заявление о краже в полицию. Об этом сообщила региональная теннисная федерация.

«Инцидент произошёл во время розыгрыша Кубка области в Кремлёвском парке. Награду незаметно унесли прямо с корта. Вряд ли этот кубок, в котором нет ни золота, ни серебра, настолько же ценен злоумышленникам.

Мы надеемся, что он всё-таки вернётся к нам, что его либо подкинут к какому-либо учреждению, либо принесут из пункта приёма цветных металлов», — приводит слова представителя федерации «Интерфакс».