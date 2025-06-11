Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира ATP-250 в Штутгарте

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго раунда он обыграл француза Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Встреча Фрица с Алисом продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Тейлор 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Алиса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.