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Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира ATP-250 в Штутгарте

Тейлор Фриц вышел в третий круг турнира ATP-250 в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго раунда он обыграл француза Кентена Алиса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Штутгарт. 2-й круг
11 июня 2025, среда. 16:10 МСК
Кентен Алис
47
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 6
6 		7 8
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча Фрица с Алисом продлилась 1 час 23 минуты. В её рамках Тейлор 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Алиса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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