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Диана Шнайдер и Анна Данилина вышли во второй круг парного турнира в Лондоне

Диана Шнайдер и Анна Данилина вышли во второй круг парного турнира в Лондоне
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и Анна Данилина из Казахстана вышли во второй круг на турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в парном разряде. На старте соревнований они победили мексиканку Джулиану Олмос и россиянку Александру Панову со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Шнайдер и Данилина выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету Олмос и Пановой два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Шнайдер и Данилина сыграют с дуэтом Сторм Хантер (Австралия)/Дезире Кравчик (США).

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