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«Мир не готов к откровенным разговорам». Серена Уильямс — о подкасте с Винус

«Мир не готов к откровенным разговорам». Серена Уильямс — о подкасте с Винус
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс поделилась тем, какой будет её подкаст со старшей сестрой, семикратной чемпионкой мэйджоров, бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс.

«Мир не готов к откровенным разговорам, которые Винус и я собираемся заводить в нашем подкасте. Не пугайтесь… Это не просто теннис, это наша неприукрашенная правда», — написала Серена на личной странице в социальных сетях.

Серена Уильямс завершила карьеру в 2022 году на US Open. Винус Уильямс до сих пор не объявляла о завершении карьеры, она не выходила на корт с весны 2024 года.

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