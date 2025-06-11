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Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на «Ролан Гаррос»
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Бывший теннисист, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на «Ролан Гаррос». Одна из них будет представлена в музее великого игрока. Вторая копия достанется Надалю для личного пользования.

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След Рафаэля Надаля навсегда останется на центральном корте «Ролан Гаррос»

Напомним, на корте Филиппа Шатрье, который является центральным во время проведения «Ролан Гаррос», навсегда увековечили след 14-кратного чемпиона турнира Надаля. 25 мая на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования испанского теннисиста. 20 лет назад он провёл и выиграл первый матч на «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула.

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