Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на «Ролан Гаррос»

Бывший теннисист, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль получит две копии своего следа на «Ролан Гаррос». Одна из них будет представлена в музее великого игрока. Вторая копия достанется Надалю для личного пользования.

Материалы по теме Фото След Рафаэля Надаля навсегда останется на центральном корте «Ролан Гаррос»

Напомним, на корте Филиппа Шатрье, который является центральным во время проведения «Ролан Гаррос», навсегда увековечили след 14-кратного чемпиона турнира Надаля. 25 мая на «Ролан Гаррос» прошла церемония чествования испанского теннисиста. 20 лет назад он провёл и выиграл первый матч на «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль является рекордсменом по количеству побед на Открытом чемпионате Франции. Всего за свою карьеру Надаль выиграл 92 титула.