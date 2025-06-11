Энди Маррей: неужели теннисные мэйджоры не могут сделать копии трофеев получше?

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о маленьком размере копии трофея «Ролан Гаррос». Он отреагировал на появление американки Кори Гауфф с её кубком за победу на «РГ» на вечернем шоу Джимми Фэллона.

«Неужели теннисные мэйджоры не могут сделать копии трофеев получше? Они крошечные», — написал Маррей на личной странице в соцсетях.

Напомним, Кори Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Этот титул стал для американской теннисистки вторым в карьере на турнирах серии «Большого шлема». Свой первый титул победительницы ТБШ она завоевала на US Open — 2023.