«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма». Фоньини повздорил с Муте после матча в Штутгарте

Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини (117-й в рейтинге ATP) выругался в сторону французского теннисиста Корентена Муте после очного матча на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу Муте.
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|6
«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма», — сказал Фоньини в адрес Муте после матча.
Отметим, это не первая конфликтная ситуация Муте в текущем сезоне в ATP-туре. Ранее француз заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время их игры на «челленджере» в Экс-ан-Прованс (Франция). А Александр Бублик предложил подраться французскому теннисисту после четвертьфинального матча турнира категории «челленджер» в Финиксе. Причиной стала перепалка спортсменов во время игры.
- 11 июня 2025
-
19:12
-
18:58
-
18:23
-
18:14
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:04
-
17:03
-
16:57
-
16:51
-
16:48
-
16:21
-
16:20
-
15:51
-
15:46
-
14:58
-
14:43
-
14:12
-
14:02
-
13:50
-
13:39
-
13:35
-
13:24
-
12:57
-
12:46
-
12:40
-
12:39
-
12:20
-
12:14
-
11:47