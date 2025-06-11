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«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма». Фоньини повздорил с Муте после матча в Штутгарте

«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма». Фоньини повздорил с Муте после матча в Штутгарте
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Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини (117-й в рейтинге ATP) выругался в сторону французского теннисиста Корентена Муте после очного матча на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу Муте.

Штутгарт. 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 17:00 МСК
Фабио Фоньини
117
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 3
6 		6 3 6
         
Корентен Муте
91
Франция
Корентен Муте
К. Муте

«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма», — сказал Фоньини в адрес Муте после матча.

Отметим, это не первая конфликтная ситуация Муте в текущем сезоне в ATP-туре. Ранее француз заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время их игры на «челленджере» в Экс-ан-Прованс (Франция). А Александр Бублик предложил подраться французскому теннисисту после четвертьфинального матча турнира категории «челленджер» в Финиксе. Причиной стала перепалка спортсменов во время игры.

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