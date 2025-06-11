«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма». Фоньини повздорил с Муте после матча в Штутгарте

Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини (117-й в рейтинге ATP) выругался в сторону французского теннисиста Корентена Муте после очного матча на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 6:3 в пользу Муте.

«Ты — маленькая свинья. Кусок дерьма», — сказал Фоньини в адрес Муте после матча.

Отметим, это не первая конфликтная ситуация Муте в текущем сезоне в ATP-туре. Ранее француз заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему убийством во время их игры на «челленджере» в Экс-ан-Прованс (Франция). А Александр Бублик предложил подраться французскому теннисисту после четвертьфинального матча турнира категории «челленджер» в Финиксе. Причиной стала перепалка спортсменов во время игры.