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Эмма Наварро в волевой борьбе одолела Хаддад-Майю во втором круге турнира в Лондоне

Эмма Наварро в волевой борьбе одолела Хаддад-Майю во втором круге турнира в Лондоне
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10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритаия). Во втором круге она одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (22-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Лондон (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 15:10 МСК
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 6
6 		6 4 3
         
Беатрис Хаддад-Майя
22
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в полуфинал Эмма Наварро поборется с победительницей матча между британкой Сонай Картал и американкой Амандой Анисимовой.

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