Эмма Наварро в волевой борьбе одолела Хаддад-Майю во втором круге турнира в Лондоне

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритаия). Во втором круге она одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (22-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в полуфинал Эмма Наварро поборется с победительницей матча между британкой Сонай Картал и американкой Амандой Анисимовой.