Эмма Наварро в волевой борьбе одолела Хаддад-Майю во втором круге турнира в Лондоне
Поделиться
10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритаия). Во втором круге она одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии (22-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:3.
Лондон (ж). 2-й круг
11 июня 2025, среда. 15:10 МСК
10
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
22
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Матч продолжался 2 часа 54 минуты. За это время Наварро не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Хаддад-Майи четыре эйса, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
За выход в полуфинал Эмма Наварро поборется с победительницей матча между британкой Сонай Картал и американкой Амандой Анисимовой.
Комментарии
- 11 июня 2025
-
19:12
-
18:58
-
18:23
-
18:14
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:41
-
17:40
-
17:31
-
17:25
-
17:04
-
17:03
-
16:57
-
16:51
-
16:48
-
16:21
-
16:20
-
15:51
-
15:46
-
14:58
-
14:43
-
14:12
-
14:02
-
13:50
-
13:39
-
13:35
-
13:24
-
12:57
-
12:46
-
12:40
-
12:39
-
12:20
-
12:14
-
11:47